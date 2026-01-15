Председатель Тюменской гордумы ведет свой канал в мессенджере MAX

Официальный канал председателя Тюменской городской думы Светланы Ивановой зарегистрирован в отечественном мессенджере MAX. В нем горожане смогут оперативно получать самую свежую информацию о деятельности думы, важных решениях и проектах.
"Все больше тюменцев начинают пользоваться новым мессенджером. Чтобы оставаться с вами на связи и регулярно рассказывать о своей работе в качестве Председателя Тюменской городской Думы VIII созыва, координатора "Женского движения Единой России" в Тюменской области, Председателя Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона, я завела свой канал в МАХ. Присоединяйтесь!" – обратилась к тюменцам Светлана Иванова.
По словам председателя гордумы, новый канал, помимо информирования, позволит вести диалог с гражданами, собирать мнения и пожелания, создавая площадку для открытого взаимодействия.
