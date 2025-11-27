Губернатор Моор 27 ноября выступит с посланием "О положении дел в Тюменской области"

На 43-м заседании Тюменской областной думы губернатор Александр Моор подведет предварительные итоги развития региона в 2025 году, а также обозначит приоритетные задачи на будущее. Начало в 11:00.

На оглашение послания приглашены главы муниципальных образований, представители духовенства, общественности и деловых кругов. Послание в режиме реального времени можно посмотреть в официальных аккаунтах Моора в ВКонтакте и в "Одноклассниках".

Трансляцию послания также проведут практически на 100 медиаплощадках. В прямом эфире - на с сайте Тюменской областной думы, портале органов госвласти Тюменской области, телеканалах "Тюменское время", "ТVОЯ Тюмень" и т.д.