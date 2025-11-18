Депутаты Тюменской облдумы около двух недель проработали волонтерами в военных госпиталях

Заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, депутаты Лариса Цупикова, Александр Зеленский, Глеб Трубин, Артём Зайцев, Иван Вершинин, руководитель аппарата регионального парламента Анна Кащук почти две недели отработали волонтерами в прифронтовых военных госпиталях: помогали медикам, участвовали в транспортировке раненых, разгружали машины с гуманитарными грузами, а также встречались с военнослужащими и сотрудниками социальных учреждений, сообщил председатель облдумы Фуат Сайфитдинов.

"Благодарю своих коллег – людей большого сердца за ответственную работу, искренность и отзывчивость. Уверен, такие гуманитарные поездки продолжатся", - написал в тг-канале Сайфитдинов.

В ЛНР к депутатам присоединился коллега по облдуме и спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко, который регулярно бывает на территории новых регионов и в боевых подразделениях. Помимо раоты в госпиталях, делегация провела ряд рабочих встреч с парламентариями Луганской Народной Республики. При поддержке тюменских парламентариев прошел конкурсный отбор песенного состязания "Родники. Дети 2025" в рамках XXXI Международного фестиваля военно-патриотической песни "Димитриевская суббота".