Жога оценил вклад тюменских ветеранов-пограничников в оказание помощи участникам СВО

Полпред Президента России в УрФО Артём Жога во время подведения итогов работы IV форума "Патриоты Урала" наградил волонтеров и гражданских активистов федерального округа за их вклад в поддержку специальной военной операции, военнослужащих, выполняющих боевые задачи на передовой, и их близких, в числе награжденных - общественная организация "Ветераны пограничники Тюменской области",

"Ветераны пограничники Тюменской области" удостоены официальной благодарности за значительный вклад в поддержку участников СВО и членов их семей. "Я искренне поздравляю руководителя организации Нуртдина Ибрагимова и его команду, которая уже несколько лет оперативно и грамотно решает вопросы доставки гуманитарной помощи в зону СВО и пограничные с ней области", - подчеркнул глава Тюмени Максим Афанасьев.

В рамках проекта "Тюмень для Победы" несколько месяцев подряд отправка гуманитарных конвоев происходит из парка Пограничников и направляется в Краснодон, Мариуполь, Донецк, Белгород и Курск. Она стала традиционным мероприятием, объединяющим волонтеров, организаторов и просто неравнодушных граждан со всей Тюменской области. Со счета "Победа" оплачивается доставка груза. Обратная связь от бойцов подтверждает, что наша слаженная помощь не только улучшила условия их быта, но и подняла боевой дух, придав им сил и уверенности в победе, отметил Афанасьев.