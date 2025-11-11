Минкульту РФ согласовали проект реставрации Крестовоздвиженской церкви Тобольска

Проектная документация на выполнение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения "Церковь Крестовоздвиженская" в Тобольске (Карла Маркса, 43) разработана и получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Заказчиком разработки проектной документации выступило Министерство культуры Российской Федерации в поддержку инициативы Тюменской области о реставрации данного объекта. Разработка осуществлялась за счет федерального бюджета.

Крестовоздвиженская церковь возведена в XVIII веке. В октябре этого года на ней начались противоаварийные работы, направленные на укрепление конструкции церкви и предотвращение дальнейшего разрушения. Весь комплекс противоаварийных работ по госконтракту должен быть выполнен в мае 2026 года.