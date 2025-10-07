Моор рассказал о просьбах тюменцев с приема, который он провел по поручению Путина

По поручению президента РФ Владимира Путина провёл губернатор Тюменской области провел приём граждан по личным вопросам.
Ольга Насонова из посёлка Новотарманского попросила создать пространство для отдыха молодёжи. Его сделают в сельской библиотеке, которая после ремонта станет модельной. Помещение до конца года отремонтируют и закупят туда соответствующее оборудование.
Учитель омутинской школы №1 Вячеслав Чемакин сказал, что у школы нужно расширить парковку для транспорта педагогов и родителей, это снизит вероятность ДТП. До середины ноября эту работу выполнят.
Татьяна Миланович из деревни Дударевой сообщила, что местным жителям нужен прямой маршрут от микрорайона "Московский дворик" в направлении города с полноценным автобусом, а не маршруткой. Глава Тюмени Максим Афанасьев пообещал к началу зимы запустить этот маршрут запустить.
Надежда Попова из Голышмановского муниципального округа попросила благоустроить территорию рядом с центром развития ребёнка "Алёнушка". Там занимается 129 ребятишек. Распоряжение по этому вопросу уже подписано.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru