Первички ЕР в Тюмени обсудили помощь бойцам и их семьям, подготовку к выборам-2026

Фото пресс-службу РО ТО "Единая Россия"

Заседание регсовета первичных отделений "Единой России" прошло в Тюмени, в приоритетах были помощь бойцам СВО и их семьям, подготовка к избирательной кампании — 2026, сообщила пресс-служба реготделения ЕР.

Заседание прошло в расширенном формате: участие приняли секретари не только первичных, но и местных партийных отделений. Актуальные задачи, стоящие перед ними, обозначил глава реготделения "Единой России", губернатор области Александр Моор:

Впереди нас ждут выборы в Государственную и Тюменскую областную думы, обновление Народной программы "Единой России". В этой работе самое активное участие должны принимать первичные отделения во взаимодействии с муниципальными депутатами. Это сильная команда, которая может выполнять сложные задачи. Неизменным приоритетом партии остается сегодня и помощь бойцам СВО.

Еще одна важная задача партийного актива — информационная. Об этом сообщила руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова:

Важно рассказывать о добрых делах партии в СМИ и социальных сетях. При этом, когда уместно, ссылаться и на повестку "Единой России". Так мы можем донести до людей простым и доступным языком наши ценности, привлекать к добровольческому и волонтерскому движению больше неравнодушных людей.

Руководитель регсовета первичных отделений "Единой России", глава исполкома общественной организации "Офицеры России" в Тюменской области Александр Сукаченко рассказал о командировках на фронт. С гуманитарной миссией в зону СВО он регулярно выезжает с 2022 года. он отметил, что бойцы всегда с большой благодарностью принимают технику из родного региона. Пример тому — детекторы дронов "Булат", которые были доставлены по поручению Александра Моора десяткам подразделений.

Руководитель региональной общественной организации участников СВО "Держава" Олег Ямпольский рассказал о поддержке вернувшихся с фронта бойцов.

Кстати, по результатам довыборов в сентябре Сукаченко и Ямпольский стали депутатами Тюменской городской думы.