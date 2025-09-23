Владимир Ульянов: мы должны знать и помнить своих героев

Доску Почета, посвященную участникам СВО, открыли в здании тюменского Главпочтамта.

Депутат Тюменской областной думы, региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Выбирай своё" Владимир Ульянов вместе с директором филиала "Почта России" по Тюменской области Евгением Балыбердиным и директором кадрового центра "Работа России" Тюменской области Натальей Шабуровой принял участие в торжественной церемонии открытия Доски Почета "Герои среди нас".

Фотографии и краткая информация об участниках СВО - сотрудниках "Почты России" размещены на втором этаже здания тюменского Главпочтамта.

Руководитель филиала Евгений Балыбердин подчеркнул, что коллектив особо гордится своими коллегами – бойцами спецоперации. С начала боевых действий в зону СВО ушли 9 сотрудников филиала. Один из них - Андрей Федотов, который ранее работал почтальоном в селе Новолокти Ишимского района. В мае 2023 года он подписал контракт, а спустя несколько месяцев погиб. Присутствующие почтили память бойца минутой молчания.



"В первую очередь, это дань уважения и признательности воинам, которые с оружием в руках отстаивают интересы нашей страны. И все, кто трудится в этой организации и кто придёт сюда, должны видеть, что никто не забыт, коллеги помнят и чтят своих героев. Этих героев чтим и мы", - подчеркнул депутат регионального парламента Владимир Ульянов. Он отметил, что очень важно воспитывать подрастающее поколение на живых примерах самоотверженности и любви к Родине.

Региональный координатор комиссии "Живи и работай в России" федерального партийного проекта "Единая Россия" "Выбирай своё", директор кадрового центра "Работа России" Тюменской области Наталья Шабурова напомнила, что по инициативе губернатора Александра Моора 2025 год объявлен в Тюменской области Годом Героев и в регионе активно реализуются такие значимые взаимодополняющие проекты, как "Герои среди нас" и "Рабочее место Героя". На предприятиях и организациях устанавливаются памятные знаки-таблички на рабочих местах, где трудились или трудятся участники спецоперации.

Сама идея создания памятных мест – "Рабочих мест Героя" – принадлежит федеральному координатору проекта "Выбирай свое", депутату Государственной Думы Российской Федерации, заместителю руководителя фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе РФ Сергею Ивановичу Морозову. Первым регионом, где стартовала акция "Рабочее место героя", стала Луганская Народная Республика. В Тюменской области пилотный проект уже реализован на нескольких крупных нефтяных предприятиях.

Фото предоставлено Тюменской областной думой