Новая поликлиника Ишима с 1 сентября начнет принимать пациентов

В Ишиме готовится к открытию новая поликлиника - это самый крупный объект здравоохранения в Тюменской области, с 1 сентября первыми начнут принимать пациентов врачи-терапевты, акушеры-гинекологи, детские стоматологи, сотрудники отделения профилактики, а также все узкие специалисты, сообщает информационный центр правительства ТО.

На объекте завершаются последние организационные работы, специалисты расставляют мебель и медоборудование, оформляются документы для получения лицензии. В поликлинике будут лечиться жители Ишима, Ишимского округа и других близлежащих муниципалитетов, прикрепленных к областной больнице №4.

Новая поликлиника полностью оснащена современным оборудованием и мебелью. Для удобства пациентов создана удобная система навигации и маршрутизации, а просторные холлы, современные кабинеты и комфортные зоны ожидания уже готовы к приему.