Разросшуюся до гигантских размеров почку удалили у пациентки тюменские хирурги

У девушки в 18 лет врачи обнаружили перекрёстную дистопию - правая почка у пациентки находилась слева. Со временем развилась выраженная гидронефротическая трансформация — почка увеличилась до 30 сантиметров и содержала около двух литров жидкости и ее удалили.

Как пояснили в депздраве, случай оказался особенно сложным из-за необычной анатомии. Аномальную почку питали более восьми сосудов. Операцию продолжительностью 1 час 40 минут выполнил врач-онкоуролог, руководитель Областного урологического центра МСЧ "Нефтяник" Александр Лыков. Нефункционирующую правую почку удалось удалить, сохранив нормально работающую левую.

После лечения показатели функции почек и крови пришли в норму. Молодая женщина выписана, а одна здоровая функционирующая почка позволяет ей жить полноценной жизнью, оставаясь под медицинским наблюдением.