Ключи от квартир в первом арендром доме Тюмени планируют раздавать под Новый год

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Внесены изменения в проектную декларацию первого в регионе арендного дома, который строится в Тюмени на улице Защитников Отечества, 36. Застройщик планирует сдать дом в III квартале, а передача ключей намечена на 31 декабря 2026 года, сообщили в ГуС ТО.

Арендный дом представляет собой 17-этажное здание на 226 квартир площадью от 25,5 до 99,7 квадратов. В основном в доме студии, их — 104, самые большие квартиры - трехкомнатные, их всего 8.

В жилом комплексе созданы все условия для комфортной жизни. Предусмотрены пандус и понижающие площадки. Для активного отдыха жителей в комплексе есть детская и спортивная площадки. Для автовладельцев предусмотрено 31 гостевое машиноместо.