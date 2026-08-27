В Тюменской области утвердили региональную народную программу

09:09 27 августа 2026
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Региональную народную программу утвердили на областной конференции партии "Единая Россия" - в основе важного для развития региона документа более 51 тысячи инициатив жителей всех муниципалитетов, сообщил губернатор Александр Моор.

"Наша программа синхронизирована с народной программой федерального уровня, принятой на съезде партии в Москве. Ее структуру определили семь стоящих перед страной вызовов: демография, кадры, региональное развитие, экономика, технологии, сбережение ценностного и культурного своеобразия России, безопасность страны. Уверен, все положения нашей народной программы найдут отклик у жителей области. Ознакомиться с документами может каждый через чат-бот "Единой России" в "Макс", - сообщил Моор.

Федеральная народная программа ЕР принята 22 августа, она основана более чем на 3,5 млн предложений со всей страны. 

 

Теги: Александр Моор , Единая Россия , инициативы
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