В Тюменской области утвердили региональную народную программу

Региональную народную программу утвердили на областной конференции партии "Единая Россия" - в основе важного для развития региона документа более 51 тысячи инициатив жителей всех муниципалитетов, сообщил губернатор Александр Моор.

"Наша программа синхронизирована с народной программой федерального уровня, принятой на съезде партии в Москве. Ее структуру определили семь стоящих перед страной вызовов: демография, кадры, региональное развитие, экономика, технологии, сбережение ценностного и культурного своеобразия России, безопасность страны. Уверен, все положения нашей народной программы найдут отклик у жителей области. Ознакомиться с документами может каждый через чат-бот "Единой России" в "Макс", - сообщил Моор.

Федеральная народная программа ЕР принята 22 августа, она основана более чем на 3,5 млн предложений со всей страны.