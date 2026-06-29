Выпускники Тюменского медуниверситета принесут Клятву врача РФ

800 выпускников Тюменского медицинского университета принесут Клятву врача РФ, торжество пройдет 3 июля в ДК "Нефтяник".

Выпуск 2026 года станет одним из крупнейших в истории регионального здравоохранения - почти 800 специалистов подготовил Тюменский медицинский университет. Среди них и студенты из других стран.

Также вуз впервые выпустит фельдшеров и фармацевтов - 24 молодых специалиста. Красные дипломы получат 67 выпускников специалитета и 17 выпускников среднего профессионального образования.

Главным событием торжества станет принесение выпускниками Клятвы врача Российской Федерации. С началом профессионального пути молодых специалистов поздравят представители Правительства Тюменской области, администрация вуза и преподаватели, руководители учреждений здравоохранения региона, семьи выпускников.