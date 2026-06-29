Жителям Тюменской области рассказали о новой функции безопасности на Госуслугах

Портал Госуслуг начал рассылать мгновенные уведомления о каждом входе в личный кабинет с указанием устройства и геолокации. Если вход произошел с незнакомого телефона или из другого города, система фиксирует это как нестандартное событие, - сообщает Тюменская линия.

Об этом рассказал директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома" Алексей Демяненко. По его словам, такие оповещения – это первый рубеж обороны: "Они дают шанс среагировать до того, как злоумышленники успеют что то сделать с вашим аккаунтом".