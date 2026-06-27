Тюменцам посоветовали усилить защиту аккаунтов, обновив настройки приватности в соцсетях

Социальные сети постепенно делают приватность по умолчанию более строгой для защиты от мошенников. Теперь новые аккаунты создаются с ограниченным доступом к личной информации. Старые профили получают уведомления с предложением обновить настройки.

Тюменцам советуют проверить, кто видит их фотографии, список друзей и публикации. Директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома" Алексей Демяненко отметил: "Не обязательно делать профиль полностью закрытым, но контроль над аудиторией снижает риск использования ваших данных мошенниками". Он рекомендовал зайти в настройки приватности и выбрать, кому открыть доступ к публикуемым постам, - сообщает Тюменская линия.