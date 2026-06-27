Тюменские агрономы объяснили, как избавиться от слизней на дачном участке

В первый месяц лета в Тюменской области продолжительно идут дожди, они провоцируют рост численности слизней. Обильные осадки создают для них идеальные условия: почва долго остается сырой, а значит, моллюскам проще передвигаться и искать пищу.

В такую погоду слизни могут выходить на поверхность даже днем — в поисках еды. При активном солнце они прячутся в укрытиях: под досками, камнями, в густой траве, мульче, компостных кучах. После дождя эти "убежища" часто оказываются затопленными или размытыми, и слизни вынуждены искать новые места.

Что предпринять, чтобы уничтожить этого вредителя, рассказывают агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Слизни наносят большой вред, выедая на плодах и листьях большие дыры с неровными краями. Блестящие дорожки на листьях, похожие на тонкий слой целлофана, сигнализируют о вредителе. Переползая с растения на растение, моллюск распространяет среди овощных и садовых культур вирусные и грибковые болезни.

Самые "вкусные" растения для слизней, это капуста (цветная, белокочанная), томаты, картофель, огурцы, салат, клубника и цветочные.

Как избавиться от слизней на вашем садовом участке

1. Уничтожение сорняков вдоль теплиц, своевременное скашивание газонной травы, уборка опавших листьев, веточек и другого мусора.

2. Опудривание грядок и растений золой, табачной пылью.

3. Пластики свежих огурцов положить под деревянную доску и утром собрать слизней.

4. Опрыскивание мест с моллюсками раствором нашатырного спирта (5 столовых ложек на ведро воды). Обрабатываем раз в неделю, чтобы уничтожить и новых личинок.

5. Химические средства: Хищник, сообщает АиФ-Тюмень.