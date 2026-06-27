В Тюменской области 27 июня введут запрет на продажу алкоголя

В Тюменской области в День молодежи действует запрет на розничную продажу алкоголя. Праздник отмечается в последнюю субботу месяца, нынче он выпадает на 27 июля.

Запрет регламентирован постановлением правительства Тюменской области №555. Табу действует в праздничные дни и дни, связанными со знаменательными событиями. В июне таких дней три - День защиты детей, День России и День молодежи. Кстати, накануне, 26 июня, в Ялуторовском округе вводили запрет на розничную продажу спиртного из-за выпускных.

Торговля спиртным в эти дни разрешена в магазинах беспошлинной торговли. Также в общепите гостям могут налить пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху.

В июле в Тюмени на два дня запретят розничную продажу спиртного - 25 и 26 июля, когда областная столица будет праздновать 440-летие, - сообщает Вслух.ру.