Врачи предупредили об опасности игнорирования повышенного давления при хорошем самочувствии

Врачи предупреждают, если не болит голова, это не значит, что организм в безопасности. Хроническая гипертония годами разрушает сосуды и почки, подготавливая почву для внезапной сосудистой катастрофы.

Кардиолог Тюменского кардиоцентра, к.м.н. Марина Каюмова настаивает, что современные медицинские стандарты не делают поблажек на самочувствие и возраст, - сообщает КП-Тюмень.

"Артериальная гипертония опасна тем, что долгое время может никак себя не проявлять. Повышенное давление ежедневно повреждает сосуды, сердце, почки и головной мозг. Давление выше 140/90 мм рт. ст. — это уже официальный критерий гипертонии независимо от возраста, пола или субъективных ощущений", — подчеркнул эксперт.