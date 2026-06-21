Врачи предупредили об опасности игнорирования повышенного давления при хорошем самочувствии

14:29 21 июня 2026
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Врачи предупреждают, если не болит голова, это не значит, что организм в безопасности. Хроническая гипертония годами разрушает сосуды и почки, подготавливая почву для внезапной сосудистой катастрофы.

Кардиолог Тюменского кардиоцентра, к.м.н. Марина Каюмова настаивает, что современные медицинские стандарты не делают поблажек на самочувствие и возраст, - сообщает КП-Тюмень.

"Артериальная гипертония опасна тем, что долгое время может никак себя не проявлять. Повышенное давление ежедневно повреждает сосуды, сердце, почки и головной мозг. Давление выше 140/90 мм рт. ст. — это уже официальный критерий гипертонии независимо от возраста, пола или субъективных ощущений", — подчеркнул эксперт.

Теги: здоровье
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