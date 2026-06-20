Эксперты предупредили о влиянии дефицита витаминов группы B на работу мозга и когнитивные функции

20:28 20 июня 2026
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Дефицит витаминов группы B оказывает разрушительное воздействие на когнитивные функции человека. Основной удар приходится на оперативную память и способность к длительной концентрации внимания, из-за чего возникает характерное ощущение заторможенности и "тумана" в голове. Без достаточного количества этих нутриентов мозг лишается базовой энергетической поддержки, необходимой для передачи нервных импульсов, что приводит к быстрой умственной утомляемости, - сообщает АиФ-Тюмень.

Клинический нутрициолог Татьяна Борейко отмечает, что нехватка витаминов группы B часто сопровождается и физическими симптомами, такими как сухость кожи или покалывания в конечностях, которые сигнализируют о сбоях в работе нервной системы. При этом восполнение дефицита дает практически мгновенный эффект: к человеку возвращается ясность мышления, повышается стрессоустойчивость и восстанавливается способность эффективно обрабатывать информацию.

Теги: здоровье
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