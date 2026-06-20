Специалисты рассказали, как распознать цифровую зависимость и ее влияние на здоровье

Мы не представляем жизни без смартфонов, планшетов и компьютеров — они помогают учиться, работать, держать связь с близкими и находить нужную информацию за считаные секунды. Но тонкая грань между пользой и зависимостью стирается пугающе быстро. Врач Вероника Соловьянова рассказала, почему нам всем нужна цифровая диета.

Все чаще психологи и врачи бьют тревогу: миллионы людей — и дети, и взрослые — буквально растворяются в экранах, а цена такого погружения оказывается куда выше, чем кажется на первый взгляд.

Среди наиболее распространенных последствий — ухудшение зрения, нарушение осанки, боли в шее и спине. Человек меньше двигается, сбивается режим сна, накатывает хроническая усталость. А следом под ударом оказывается и психика. Длительное пребывание в виртуальном пространстве может способствовать развитию тревожности, появляется раздражительность, становится все труднее сосредоточиться на чем-то одном.

Особенно уязвимы дети и подростки. Их организм и нервная система еще формируются, поэтому вред от бесконечного экранного времени проявляется ярче и жестче. Школьники теряют интерес к учебе, забывают про спорт и творчество, а живое общение со сверстниками постепенно вытесняется виртуальным.

– Полностью исключить гаджеты из жизни ребенка сегодня невозможно и даже не нужно — они уже стали частью обучения и повседневности. Главное — научить пользоваться ими разумно и безопасно, — подчеркивает Вероника Соловьянова, заведующий отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях ГАУЗ ТО "Областная больница № 19".

По ее словам, родителям важно не просто контролировать экранное время, а выстраивать понятные правила и предлагать ребенку живые альтернативы: совместные прогулки, спорт, чтение, настольные игры и просто время, проведенное всей семьей без телефонов.

Как понять, что зависимость уже стучится в дверь? Врач называет тревожные сигналы. Это и навязчивое желание схватить гаджет, и раздражение, если доступа к устройству вдруг нет, и полная потеря счета времени, когда ты снова "на пять минут" сел в телефон. Сюда же — когда ради экрана бросаешь любимые занятия и друзей, а сон идет под откос.

Врачи дают простые, но действенные советы.

1 Ставьте четкие временные рамки для смартфонов и планшетов.

2. Делайте регулярные паузы, если работаете или учитесь за компьютером.

3. Уберите гаджеты минимум за час до сна — это реально помогает быстрее расслабиться и крепче спать. Добавьте ежедневную физическую активность и побольше времени на свежем воздухе. Старайтесь чаще общаться вживую, а дома выделите места и часы, где цифровые устройства под запретом.

Личный пример. Дети копируют поведение взрослых куда точнее, чем любые наставления. Если родители сами не выпускают телефон из рук, призывы "меньше сиди в гаджете" звучат пусто и неубедительно, - сообщает КП-Тюмень.