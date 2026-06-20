Тюменский кардиолог объяснила, почему деление холестерина на "хороший" и "плохой" не всегда корректно

Врач-кардиолог Анастасия Маккен объяснила, почему повышенный холестерин – сигнал к действию, и как отличить опасные показатели от нормы.

Холестерин жизненно необходим организму как строительный материал для клеток и основа для гормонов. Проблема возникает при его избытке и нарушении транспортировки.

Различают липопротеины низкой плотности (ЛПНП) – "плохой" холестерин, который оседает на стенках артерий, и липопротеины высокой плотности (ЛПВП) – "хороший", который выводит излишки жира в печень.

"Мы давно отошли от оценки только общего показателя, – пояснила врач изданию "Тюменская область сегодня". – ЛПНП – это грузовики, которые везут жиры к стенкам артерий и там их разгружают. Год за годом образуются бляшки, просвет сосуда сужается. Это атеросклероз, который ведет к инфаркту и инсульту".

Кардиолог отметила, что ключевой рубеж для проверки здоровья – 40 лет. К этому возрасту сосуды накапливают "багаж" от стрессов, неправильного питания и сидячей работы. У мужчин риски растут раньше из-за отсутствия гормональной защиты, а у женщин ситуация меняется с наступлением менопаузы. При этом диета влияет на уровень холестерина лишь на 10-15%, так как большую часть вырабатывает печень. Однако рацион важен: необходимо исключить трансжиры и насыщенные жиры, заменив их на оливковое масло, рыбу, орехи и клетчатку.

Физическая активность – один из немногих доказанных способов поднять уровень "хорошего" холестерина. Врач рекомендует минимум 150 минут умеренной нагрузки в неделю: быстрая ходьба, плавание или велосипед. "Если вы давно не тренировались, начните с 10-15 минут прогулки в активном темпе. Регулярность важнее интенсивности", – посоветовала Анастасия Маккен.

Особое внимание кардиолог уделила статинам, которых многие боятся. "Если риск высокий, их придется принимать всю жизнь. Мы защищаем сосуды от катастрофы, а не гонимся за показателями. Если прекратить прием, холестерин вернется к исходному уровню", – подчеркнула она. По словам врача, тяжелые побочные эффекты от статинов встречаются менее чем у одного человека из десяти тысяч, а мышечный дискомфорт часто связан с эффектом самовнушения, - сообщает Тюменская область сегодня.

Единственный способ узнать правду о состоянии сосудов – анализ крови.