Смартфоны и кожа: как гаджеты могут влиять на внешний вид лица

11:33 20 июня 2026
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Скрытые риски чрезмерного увлечения экранами гаджетов включают не только ухудшение зрения, нарушение сна и осанки, но и серьезный вред для нашей кожи. Постоянное использование смартфонов оставляет на внешности вполне реальный негативный след, - сообщает КП-Тюмень.

Бактерии
На дисплее телефона скапливается колоссальное количество грязи и вредоносных микроорганизмов. Каждый раз, прижимая трубку к щеке, мы переносим этот слой на лицо. В результате поры забиваются, что провоцирует появление прыщей. Чтобы защитить себя, достаточно разговаривать через наушники и регулярно протирать экран антисептическими салфетками.

Излучение
Синий свет (HEV-лучи) проникает в глубокие слои кожи. Он разрушает ее защитный барьер, вызывает пигментацию и ускоряет процессы старения.

Эстетика кожи шеи
Из-за привычки сидеть с наклоненной вниз головой, листая ленту соцсетей, в этой зоне гораздо раньше времени формируются глубокие заломы и складки.

"Разумный контроль экранного времени, цифровой "детокс" перед сном и простые правила гигиены помогут легко сохранить красоту и здоровье кожи" - рекомендует врач дерматовенеролог, заведующий стационарным отделением ГАУЗ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер" Снежана Анатольевна Манцурова.

Теги: здоровье
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