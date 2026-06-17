Очередную партию гумпомощи в зону СВО собрали в Нижнетавдинском округе

Два грузовых автомобиля и более двух тонн груза сформировали и отправили на передовую участники сообщества "Отзывчивые добротворцы и ветераны-пограничники Нижнетавдинского округа", сообщили в информационном центре правительсва ТО.

В 80-ю партию гуманитарной помощи вошли личные посылки для бойцов, саперные щупы, маскировочные сети, медикаменты и продукты, несколько комплектов колес для "Урала" и "Ниву" одного из бойцов.

В сборе участвовали неравнодушные жители муниципалитета, волонтерские группы в территориальных отделах, представители учреждений и организаций округа. В погрузке помогли ветераны МВД, ВМФ, ВДВ, а также студенты Агротехнологического колледжа, которым после отправки был торжественно вручен на вечное хранение флаг 164 отдельной мотострелковой бригады.

Гуманитарный груз доставят на мариупольское, донецкое, краснодонское и курское направления.