Тюменские театры покажут свои спектакли в Кургане, Шадринске и Челябинске

Всероссийский "Театральный поезд" после остановки в Тюмени 12 и 13 июня продолжает свой путь в Москву, с ним в соседние Курган, Шадринск и Челябинск отправились театры Тюменской области

Тюменский театр кукол показывает "Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена" в постановке Светланы Озерской. Грань между правдой и вымыслом в работе стирается, а фантазия героя способна перенести зрителя хоть на Луну.

Тюменский драматический театр привёз "Крейцерову сонату" Александра Баргмана. Драма о супружеских отношениях вошла в лонг-лист "Золотой маски".

Тобольский драматический театр представляет постановку "Я буду жить" Анатолия Лобанова. В центре сюжета — пятеро пациентов военного госпиталя, где исцеление приходит не через лекарства, а через человеческое участие.

Проект "Театральный поезд" реализуется при поддержке Минкультуры РФ, РЖД и Президентского фонда культурных инициатив.