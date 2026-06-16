Тюмень готовится к Сабантую

В Тюмени пройдет областной татарский праздник "Сабантуй-2026", мероприятие состоится 20 июня в парке "Заречный" и познакомит жителей и гостей региона с традициями, культурой, а также историческим наследием татар.
Торжественное открытие запланировано на 12:00. В программе: выставка татарских подворий; концертная программа; игры и интерактивные площадки; спортивные состязания; мастер-класс "Сибирский баурсак"; "Мастерская Сабантуя"; турнир по мини-футболу на кубок НКА татар Тюменской области и дискотека.
"Сабантуй давно стал важной частью культурной жизни региона. Это возможность сохранить традиции, передать их молодому поколению и показать богатство татарской культуры. Ждем всех жителей и гостей региона на мероприятии!" - считает председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.
Председатель совета региональной общественной организации "Национально-культурная автономия татар Тюменской области" Лейсан Хурматуллина:
Ждем областной Сабантуй с особым трепетом и волнением. Год единства народов России обязательно найдет отражение в работе площадок праздника. Рекомендую посетить все локации, чтобы не упустить ничего важного.
Областной Сабантуй входит в региональный план мероприятий проведения Года единства народов России. В 2025 году региональный праздник проходил в Тобольске.
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