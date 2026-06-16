Почта России до 1 июля собирает подарки для детей в "Коробку храбрости"

Почта России до 1 июля участвует в акции "Коробка храбрости", специальный ящик для сбора игрушек установлен в центральном почтовом отделении города Тюмени на улице Республики, 56. Собранные подарки будут переданы в одну из подшефных детских больниц.
В примерный перечень предметов для наполнения "Коробки храбрости" входят машинки, куклы и другие игрушки. Детям нравятся игровые наборы, пазлы, головоломки, развивающие и настольные игры, а также канцелярские товары, детские раскраски и книги. Важно, чтобы игрушки были новыми и в заводской упаковке, так как у детей в больнице ослабленный иммунитет.
Директор УФПС Тюменской области Евгений Балыбердин:
Для нас, в "Почте России", быть социальным партнёром государства означает не только выполнять свои прямые обязанности, но и активно участвовать в жизни общества. Мы всегда с открытым сердцем откликаемся на возможность сделать что-то доброе и нужное. Очень верим, что благодаря этой замечательной акции мы сможем собрать много игрушек, чтобы подарить тепло и радость детям, которые сейчас проходят лечение в больницах.
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