В Ишиме модернизируют систему водоподготовки для повышения качества воды

Специалистам "Росводоканал Тюмень" предстоит заменить в четырех фильтрах 320 тонн кварцевого песка. По информации пресс-службы предприятия, для качественной очистки воды применяют кварцевый песок двух фракций - 10-20 мм и 0,8-2 мм.

Песок разных фракций распределяют в два слоя: более крупные песчинки создадут нижний (поддерживающий) слой, основной фильтрующий слой состоит из мелких крупинок. Интересно, что на качество водоподготовки влияет не только размер, но и форма частиц кварцевого песка.

Замена фильтрующей загрузки ведется поэтапно: сначала один из фильтров осушается, затем отработанный песок удаляют, после чего начинается пошаговая засыпка нового материала. Для заполнения одного фильтра требуется около 80 тонн песка.

"На фильтрах частицы загрязнений осаждаются на гранулах фильтрующей загрузки и удаляются из потока очищаемой воды. Нижний поддерживающий слой создаёт устойчивое основание и распределяет поток при промывке, предотвращая вынос более легкого материала. А верхний обеспечивает тонкую очистку, задерживая взвешенные вещества", — пояснила главный технолог ишимского филиала "Росводоканал Тюмень" Наталья Осаковская.

Кварцевый песок является одним из ключевых материалов для удаления различных загрязнений, - сообщает Тюменская линия.