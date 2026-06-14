Тюменьстат подсчитал расходы жителей региона на платные услуги

По данным Тюменьстата, за первые четыре месяца 2026 года тюменцы потратили на услуги 84 млрд 697,5 млн рублей. По сравнению с тем же периодом 2025-го прирост составил 3,5%.

Оборот увеличивается с каждым месяцев. В январе он превысил 19 млрд руб., в феврале – 20 млрд, в марте и апреле – 22 млрд.

В среднем каждый житель региона платит за разные услуги почти 13 016 руб.

За год в 4,2 раза вырос спрос на услуги курьерской доставки, за четыре месяца оборот составил 256 млн руб. На 50% - электронные услуги и сервисы в области информационно-коммуникационных технологий (488,8 млн). На 25,8% - услуги учреждений культуры (1 млрд 889,3 млн). На 24,5% - услуги фитнес-центров и спортивных клубов (691,8 млн).

Максимальные траты жителей пришлись на коммунальные услуги, платежи по которым в январе-апреле составили 17 млрд 679,4 млн руб. (при этом прирост за год - на 3,5%). А также транспортные, включая авиа- и железнодорожные билеты, - 13 млрд 280,3 млн руб., хотя по ним зафиксировано снижение на 11,5%, - сообщает Вслух.ру.