Спасатели напомнили об ошибках, которые могут стоить жизни при самостоятельном тушении пожара

При попытке самостоятельно справиться с огнем люди часто совершают критические ошибки. Это в свою очередь только ускоряют распространение пламени.
Одна из самых частых - инстинктивное использование воды.
"Нельзя заливать водой включенные в сеть горящие электроприборы или масло", — напоминает Роман Кузьмин.
Нельзя открывать окна и двери — приток кислорода лишь усилит горение. Эксперт рекомендует не тратить время на борьбу с уже развившимся пожаром и не игнорировать токсичный дым, а немедленно вызывать профессиональную помощь, - сообщает КП-Тюмень.
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