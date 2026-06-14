Спасатели напомнили об ошибках, которые могут стоить жизни при самостоятельном тушении пожара

При попытке самостоятельно справиться с огнем люди часто совершают критические ошибки. Это в свою очередь только ускоряют распространение пламени.

Одна из самых частых - инстинктивное использование воды.

"Нельзя заливать водой включенные в сеть горящие электроприборы или масло", — напоминает Роман Кузьмин.

Нельзя открывать окна и двери — приток кислорода лишь усилит горение. Эксперт рекомендует не тратить время на борьбу с уже развившимся пожаром и не игнорировать токсичный дым, а немедленно вызывать профессиональную помощь, - сообщает КП-Тюмень.