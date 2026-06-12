В лесах Тюменской области начался грибной сезон

12:29 12 июня 2026
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Благодаря влажной погоде в лесах Тюменской области появились первые летние грибы.

Тюменцы сообщают, что в лесных массивах начали встречаться маслята, лисички и сыроежки. Самым удачливым грибникам уже попадаются красноголовики и подберезовики. По словам любителей тихой охоты, первые грибные места обнаружены вдоль Московского и Велижанского трактов, а также совсем недалеко от города – в районе Дударево.

Как отмечают сами грибники, большинство грибов еще небольшого размера, а часть урожая уже успели повредить черви. Зато недостатка в лесных насекомых точно нет.

"Комары большие, в огромное количестве, и не знают, что такое репеллент", – поделилась местная жительница Анна Горбачевских.

Теги: грибы
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