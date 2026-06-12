Тюменские почтальоны пересели на велосипеды для доставки отправлений

Тюменские почтальоны стали развозить отправления на велосипедах. Ежегодно они, доставляя почту по всему региону, преодолевают расстояние, равное нескольким кругосветным путешествиям, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области АО "Почта России".

У каждого почтальона есть свой доставочный участок. Как правило, протяжённость участка - до 10 км, он охватывает от 30 до 50 домов. В среднем на обход уходит 4-5 часов. Часть почтальонов в тёплое время года выбирают более мобильный способ передвижения — велосипеды. Они помогают сократить время доставки на 1,5-2 часа.

Пешком, на велосипедах и на почтовом автомобиле специалисты ежегодно преодолевают по своим маршрутам тысячи километров, доставляют более двух млн газет и журналов, около 3 млн писем, несколько тысяч небольших посылок весом до 2,5 кг, а также продукты питания и товары первой необходимости. На дому и в офисе они принимают у клиентов платежи за ЖКУ, услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, кредиты, госпошлины, - сообщает Тюменская линия.