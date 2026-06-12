Шринкфляция под контролем: нарушает ли уменьшение упаковок права потребителей

Молоко, сливочное масло и другие товары из базовой продуктовой корзины стали терять в весе. Экономисты называют это шринкфляцией, при которой производитель намеренно уменьшает объем или вес продукта, сохраняя прежнюю цену.

Не нарушает ли это права потребителей, рассказал доцент Юридического факультета Финансового университета Кырлан Марчел.

"В российском праве цена большинства продовольственных товаров формируется свободно, исходя из затрат производителя, спроса, логистики и условий поставки. Уменьшение веса при сохранении прежней цены не нарушает законы. Но здесь есть грань, перейдя которую предприниматель может ввести целевую аудиторию в заблуждение", — говорит эксперт.

Согласно статье 10 УК РФ "О защите прав потребителей" изготовитель, например, шоколадных плиток, обязан своевременно предупредить покупателей об изменениях в весе или составе товара, которые существенно влияют на выбор, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Когда оформление товара намеренно создает впечатление, что перед покупателем продукт прежнего объема — это не всегда правонарушение. Однако это повод для Роспотребнадзора проверить производителя на достоверность информации и факт недобросовестных практик", — объясняет юрист.