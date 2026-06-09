Светлана Иванова поблагодарила за труд работников пансионата для ветеранов войны и труда

В пансионате для ветеранов войны и труда в городе Тюмени, где помощь и лечение получают более ста человек, работают чуткие сотрудники-профессионалы, которые заботой и вниманием окружают каждого постояльца. С проживающим в пансионате и с его сотрудниками в День социального работника встретилась председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

В пансионате на улице Минской проживает 110 человек. Для каждого предусмотрена отдельная комната, организовано пятиразовое питание и качественная медпомощь. По словам пенсионеров, болеть им здесь не дают - вовремя проводят необходимое лечение, облегчают текущее состояние. Один из проживающих здесь уже 35 лет, другие пять или десять, кто-то переехал месяц назад, но для всех пансионат как дом. Для них проводят разные мероприятия, организуют общение, знакомства - некоторые создают здесь семьи. Сообщили постояльцы Светлане Ивановой в рассказах о своей жизни за чашкой чая.

"Стереотип, что в такие учреждения привозить своих родных постыдно, давно в прошлом. Мы оказываем не только профессиональную поддержку тем, кому сложно справляться без помощи, но и обеспечиваем все условия для полноценной жизни", - отметила директор пансионата Елизавета Катомина.

В пансионате проводят Школу ухода для родственников горожан, нуждающихся в паллиативной помощи, эти знания и психологическая помощь помогают десяткам семей за стенами пансионата.

Светлана Иванова поздравила сотрудников учреждения с Днем социального работника, вручила им благодарственные письма председателя Тюменской гордумы. "В стенах пансионата, работают только те, кто обладает чуткостью, выдержкой и милосердием. Для проживающих вы давно уже стали родными: понимаете без слов, умеете вовремя промолчать и пошутить. К вам спешат за советом, делятся наболевшим. Это доверие зарабатывается годами внимания и уважения. Спасибо за то душевное тепло, которым вы щедро делитесь с ветеранами!", - поблагодарила она их за труд.