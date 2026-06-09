Тюменка приговорит десерт для певца Стаса Костюшкина

Вера Григорьева из Тюмени стала участницей кулинарного баттла "Домохозяйки против кондитеров", в котором встретятся команды профессиональных кондитеров Рената Агзамова и женского отряда домохозяек Ольги Картунковой. Поболеть за Веру можно в среду - новый выпуск баттла пройдет 10 июня в 19:00 на телеканале "Пятница!"
На стороне кондитеров — пять профессиональных кулинаров со стажем. На стороне домохозяек — пять девушек из разных уголков страны, каждая из которых гордится своими кулинарными достижениями. Каждый выпуск участников ждут два испытания — на знание классических десертов и умение готовить сложные торты. Так, в числе участников команды Ольги Картунковой оказалась 43-летняя Вера Григорьева из Тюмени.
Вера Григорьева рассказала, что в кондитерском деле уже 13 лет. "Уверена, Ренат Агзамов будет в восторге от моих десертов", - отметила она.
Вместе с Верой из Тюмени за победу сразятся четверо домохозяек и пять поваров из разных регионов России. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд.
Итоги битвы "Домохозяек против кондитеров" подведет звездный дегустатор. В этом выпуске блюда оценит певец Стас Костюшкин.
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