Тюменка приговорит десерт для певца Стаса Костюшкина

Вера Григорьева из Тюмени стала участницей кулинарного баттла "Домохозяйки против кондитеров", в котором встретятся команды профессиональных кондитеров Рената Агзамова и женского отряда домохозяек Ольги Картунковой. Поболеть за Веру можно в среду - новый выпуск баттла пройдет 10 июня в 19:00 на телеканале "Пятница!"

На стороне кондитеров — пять профессиональных кулинаров со стажем. На стороне домохозяек — пять девушек из разных уголков страны, каждая из которых гордится своими кулинарными достижениями. Каждый выпуск участников ждут два испытания — на знание классических десертов и умение готовить сложные торты. Так, в числе участников команды Ольги Картунковой оказалась 43-летняя Вера Григорьева из Тюмени.

Вера Григорьева рассказала, что в кондитерском деле уже 13 лет. "Уверена, Ренат Агзамов будет в восторге от моих десертов", - отметила она.

Вместе с Верой из Тюмени за победу сразятся четверо домохозяек и пять поваров из разных регионов России. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд.

Итоги битвы "Домохозяек против кондитеров" подведет звездный дегустатор. В этом выпуске блюда оценит певец Стас Костюшкин.