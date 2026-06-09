Музеи Ялуторовска посетила телезвезда Первого канала

Телеведущая Екатерина Андреева в рамках частного визита посетила Ялуторовский музейный комплекс.

Знакомство с историей города началось в "Кофейном салоне" краеведческого музея. Атмосфера первой половины XIX века, подлинные предметы быта и редкие архивные материалы позволили гостье погрузиться в эпоху, связанную с судьбами декабристов, живших в Ялуторовске после ссылки.

Следующей точкой маршрута стал мемориальный дом декабриста Ивана Якушкина. Здесь Екатерине Андреевой рассказали о просветительской деятельности одного из самых известных жителей Ялуторовска.

Завершилось знакомство с музейным комплексом в музее "Торговые ряды". Экскурсия познакомила гостью с историей уездного Ялуторовска, его купеческими традициями и наследием выдающегося промышленника и мецената Саввы Мамонтова, чья деятельность оказала заметное влияние на развитие отечественной культуры.

По итогам визита Екатерина Андреева отметила важную роль музеев в сохранении исторической памяти, поблагодарила сотрудников за увлекательные экскурсии и подчеркнула теплую и гостеприимную атмосферу, с которой ее встретили в Ялуторовске.