Площадь у "Конторы пароходства" станет площадкой для здорового образа жизни и ярких событий

17 июня в 16 часов площадь у мультицентра "Контора пароходства" станет главной площадкой областного мероприятия "Молодежь против наркотиков!". Оно приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Областной центр профилактики и реабилитации вместе с креативными и зажигательными партнерами снова открывает для вас пространство, где кипит яркая и насыщенная жизнь, полная творческих, спортивных и познавательных увлечений! Место, где рождаются идеи, закаляется характер и находится время для главного — для себя!

Гостей ждут:

• Зажигательный танцевальный батл среди непрофессиональных молодежных команд

• Яркие концертные номера

• Интерактивные площадки

• Спортивные и познавательные мастер-классы

• Информационно-консультационный пункт, где расскажут о здоровом образе жизни и последствиях зависимостей

Вход свободный для всех желающих, - сообщает КП-Тюмень.

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