Летний фестиваль сообществ продолжается в Тюменской области

В Тюмени, Ишиме и Тобольске продолжается Летний фестиваль сообществ. Первая неделя (6-12 июня) посвящена теме "Единство народов". В программе — интеллектуальные игры, квесты, кинопоказы, лекции, мастер-классы, перформансы и квартирники. Участников ждут новые знакомства, полезный досуг и возможность найти единомышленников.

Вход свободный.

7 июня с 19:00 до 21:00 в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр.1) пройдет благотворительный кинопоказ "Вместе". Тюменцы узнают больше о культуре благотворительности, увидят примеры гражданской ответственности и смогут в формате живого диалога обменяться мнениями с другими зрителями.

Вход — вещь или предмет первой необходимости для гуманитарной помощи для нужд бойцов СВО по рекомендованному списку.

9 июня с 19:00 до 21:00 в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр.1) пройдет вечерка "Беседа по-сибирски". Гости погрузятся в атмосферу русских народных танцев и хороводов, увидят, как традиции объединяют людей разного возраста, и через танец почувствуют общность и свои корни.

10 июня с 19:00 до 20:30 в центре "Космос" (ул. Республики, 165А) состоится "Хоровод времен". Тюменцы станут частью уличного действа, где фольклорный ансамбль вовлечет их в общий хоровод — символ единства народов. Участники на себе почувствуют, как танец сближает людей разных культур, и увидят, что народная музыка может звучать живо и современно. А после хоровода в холле пройдет нетворкинг-сессия "Нити общения" — там все вместе создадут символическое полотно из лент.

В этот же день с 19:00 до 21:00 в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) тюменцев ждет мастер-класс "Книга единства и добра". Участники от 14 лет смогут создать собственную книгу и принять участие в написании сказки о единстве народов России.

11 июня с 19:00 до 20:30 в центре "Космос" (ул. Республики, 165А) пройдет иммерсивный перформанс "Сказки из сундука". Студенты-режиссеры прочитают народные сказки с элементами театра теней и звуковой импровизации. Параллельно гости продолжат создавать единое полотно из нитей — традицию, начатую на предыдущих событиях фестиваля. Завершится событие вечером историй.

12 июня с 16:00 до 18:00 в ишимском мультицентре "Моя территория" (ул. Ленина, 7) состоится культурный квартирник "Голоса народов". Гостей ждет неформальный вечер с выступлениями творческих коллективов, интерактивами и мастер-классами. Участники познакомятся с традициями народов Тюменской области через музыку, творчество и живое общение.

В этот же день с 18:00 до 19:30 в мультицентре "Моя территория" в Тобольске (ул. Красноармейская, 6/4) пройдет квест "Грани традиций". Участники в командах пройдут несколько станций: угадают музыку разных регионов, соберут пословицы, освоят приветствия на языках народов России и выполнят задания на взаимопомощь. За каждую пройденную станцию они получат кусочек пазла. В финале из собранных фрагментов сложится карта России, которую участники наполнят добрыми словами. Так появится общая "карта Добрососедства", - сообщает КП-Тюмень.

— Летний фестиваль сообществ — это возможность для жителей региона стать частью деятельного сообщества, а также провести отдых с пользой. Каждое событие мы наполнили практическим компонентом: от совместного творчества до реальной благотворительной помощи. Такие проекты помогают людям объединяться, получать новые знания и совершать добрые поступки. Приглашаем всех, — поделился Владислав Татаринцев, генеральный директор АНО "Агентство современных коммуникаций".

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