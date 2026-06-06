Тюменские пожарные объяснили детям, как действовать при возгорании

Заместитель начальника отдела организации службы подготовки противопожарной службы Тюменской области Геннадий Грибич напомнил о необходимости научить детей правильным действиям при возникновении пожара.

"Родителям обязательно нужно разговаривать с детьми на тему пожарной безопасности. Следует заранее проговорить, как правильно эвакуироваться из квартиры. Ни в коем случае нельзя прятаться под диваном, в шкафу, в других местах. Если возгорание произошло в многоквартирном доме, то обязательно нужно спускаться по лестнице, минуя лифт. Затем набрать 101 или 112", — пояснил заместитель начальника отдела организации службы подготовки противопожарной службы Тюменской области.

Нельзя оставлять маленьких детей дома одних. Необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

"Самые опасные предметы, которые не должны находиться в доступе, — это спички и зажигалки. Есть фраза "Спички детям не игрушки", она заезженная, но очень актуальная. Многие до сих пор у используют газовые плиты и спички для поджига. Пьезоэлементы также желательно убрать повыше. На втором месте — любое электрооборудование. Мы не можем запретить детям пользоваться им, но ограничить доступ и рассказать, как делать правильно, необходимо", — поделился Геннадий Грибич.

Так как современные дети часто держат в руках гаджеты, они должны знать, как правильно

пользоваться зарядными устройствами. Нельзя вставлять в розетки те, у которых надломлены провода. По мнению специалиста, наибольшую опасность среди приборов для несовершеннолетних представляют пауэрбанки. Бывают случаи, когда эти устройства

воспламеняются, потому что юные пользователи небрежно относятся к ним: могут ронять их или бить, - сообщает Тюменская линия.