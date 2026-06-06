Cредняя зарплата в Тюменской области превысила 99 тысяч рублей

Стали известны данные Росстата по уровню зарплат в регионах России в первом квартале 2026 года. В Тюменской области она за год выросла на 9%.

В статистике указана среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций. В марте в Тюменской области она составила 99 163 руб. (прирост на 9%). За первые три месяца, с учетом ежегодного январского спада, - в среднем 96 581 руб.

Уровень зарплат в Тюменской области традиционно на третьем месте в Уральском федеральном округе после северных округов. В первом квартале работникам ЯНАО ежемесячно начисляли 179 128 руб., ХМАО-Югры - 136 359 руб.

В Свердловской области в среднем зарабатывали 92 026 руб., В Челябинской - 84 608 руб., в Курганской - 71 986 руб., - сообщает Вслух.ру.