Почему одни теряют аппетит, а другие заедают стресс: объясняет эксперт Пироговского университета

При стрессе одни люди теряют аппетит, а другие, наоборот, начинают "заедать" проблемы, особенно сладким и калорийным и связано ли это с типом стресса (острый/хронический) или с личностными особенностями? На вопросы ответила Ульяна Махова, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета, психолог, клинический психолог, врач- сексолог, врач-терапевт.

- Различия в реакции на стресс обусловлены несколькими факторами. Во-первых, тип стресса влияет на выработку определенных гормонов. Острое воздействие запускает симпатико-адреналовую реакцию, повышая концентрацию катехоламинов, что снижает аппетит. Хроническое же напряжение увеличивает уровень кортизола, стимулируя потребление жирной и углеводистой пищи. Индивидуальность каждого человека также важна: склонность к тревоге, депрессия или низкая устойчивость к стрессу способствуют формированию нездорового пищевого поведения, называемого "заеданием".

- Какую роль играют детские паттерны? Могло ли закладываться "заедание" стресса в детстве, когда родители утешали или поощряли ребенка сладостями?

- Паттерны, сформированные в детском возрасте, оказывают большое влияние на будущее пищевое поведение. Часто родители награждают детей сладкими лакомствами за хорошее поведение или употребляют еду как средство утешения. Такое формирование связей между приятными эмоциями и приемом пищи сохраняется во взрослом состоянии и проявляется в виде попыток снять стресс, используя еду. Именно поэтому проблема переедания связана с детскими воспоминаниями и усвоенными моделями поведения.

- Каков первый шаг для человека, который заметил у себя связь стресса и переедания? Как научиться различать физический голод и эмоциональный?

- Начальным шагом должна стать осмысленность и самоанализ. Необходимо отмечать ситуации, ведущие к бесконтрольному поглощению пищи, фиксируя мысли и ощущения, вызвавшие такое поведение. Следующий этап — научение различать реальный физический голод (ощущаемый постепенным возникновением в животе) и эмоциональный голод (возникающий резко и привязанный к определенным продуктам). Развитию осознанности и самонаблюдения способствует ведение дневников, помогающих выявлять повторяющиеся шаблоны поведения. Эффективным методом считается создание новых здоровых привычек, замена компульсивного приема пищи иными способами расслабления и отдыха. Работа с профессионалами, такими как психологи или специалисты по коррекции пищевого поведения, также оказывает существенную помощь в изменении образа жизни и нормализации отношения к еде.

Тип личности существенно влияет на характер реагирования на стресс и выбор способа облегчения напряженного состояния, в частности, использование еды как инструмента для снижения тревоги и дискомфорта. В рацион в периоды стресса часто смещается в сторону быстрых углеводов и фаст-фуда, так как такая пища быстро насыщает и улучшает самочувствие благодаря выработке эндорфинов. индивидуальные предпочтения и возможности каждой личности.

Для профилактики и лечения нервных расстройств пищевого поведения необходима мультидисциплинарная поддержка, включающая медицинскую диагностику, психологическую терапию, образование и социальную реабилитацию. Особый акцент делается на создании среды, поддерживающей принятие себя и адекватное отношение к телу вне рамок навязываемых стандартов.