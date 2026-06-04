Шесть семей года назвали в Тюменской области

В Тюмени подвели итоги регионального этапа конкурса "Семья года – 2026", церемония награждения прошла в сквере имени Згерского 4 июня.

В числе участников конкурса – победители муниципальных этапов из Тюмени, Ялуторовска, Тобольска, Тюменского, Тобольского, Ишимского, Армизонского, Сорокинского, Викуловского, Казанского, Аромашевского, Упоровского и Уватского муниципальных округов.

Директор депсоцразвития Тюменской области Дмитрий Грамотин:

Каждый раз проведение конкурса – значимое событие для региона. Проект позволяет десяткам семей из самых разных уголков Тюменской области рассказать о себе, традициях, увлечениях и хобби. С огромным удовольствием поздравляю победителей и призеров.

Победителей выявили в шести номинациях. Они отправятся защищать честь региона на Всероссийском этапе. Семьи Седых и Заверющенко из Тюмени признаны лучшими в номинация "Многодетная семья" и "Молодая семья". В номинации "Сельская семья" победили Агарышевы (Тюменский округ), "Золотая семья" – Заусайловы (Упоровский округ). Ситдиковы и Киргинцевы из Аромашевского округа отличились в номинациях "Семья – хранитель традиций" и "Семья защитника Отечества".

Всем победителям и призерам вручили грамоты и памятные подарки.