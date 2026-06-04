Тюменцы рассказали, где их дети проведут летние каникулы

Большинство школьников Тюмени проведут лето в городе, на даче или у бабушек-дедушек, об этом рассказали их родители - участники опроса SuperJob.

Два наиболее популярных варианта досуга школьников во время летних каникул этого года: все три месяца в городе либо поездки на дачу или в деревню (так ответили 34 и 28% родителей соответственно).

В 14% семей дети поедут в оздоровительные или спортивные лагеря.

Отдых на побережье Черного моря в этом году планируют 10% родителей.

Дети 9% опрошенных летом отправятся в путешествие к известным туристическим центрам страны: на Байкал, Алтай, Кавказ или Ставрополье, в Москву или Санкт-Петербург, Дагестан, Казань или Калининград.

Еще 8% родителей планируют поездку за рубеж: чаще всего в Турцию, Египет или Таиланд.

У 7% опрошенных дети будут посещать пришкольные лагеря.

4% родителей назвали другие варианты, среди которых санаторий, поход, поездка к родственникам, слёт.