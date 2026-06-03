Клещевые энцефалит и боррелиоз выявлены у 17 жителей Тюменской области

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На 1 июня в медорганизациях зарегистрировано 8541 обращение граждан по поводу присасывания клещей, из них 1868 - дети до 17 лет. Среди населения зафиксировано 8 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 9 – клещевым боррелиозом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Всем желающим привиться, необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства, в частные медицинские центры. В 2026 году вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита почти 130 тысяч человек. 6 тысяч гектаров общественных пространств, в том числе скверов, парков, обработаны от клещей.