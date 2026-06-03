Тюменцам объяснили, как работает оповещение при ракетной и беспилотной опасности

Режимы "Ракетная опасность" и "Беспилотная опасность" в Тюменской области пока объявляются ак превентивная мера, официальная информация о потенциальных и реальных угрозах публикуется оперативно в национальном мессенджере "Макс" в каналах губернатора Моора, информцентра правительства региона Тюменской области и РСЧС Тюменской области.

Когда опасность объявляется превентивно, главное - соблюдать спокойствие, алгоритм действий описывается в информационных сообщениях.

В случае реальной опасности атаки ракеты или беспилотников будет организовано смс-оповещение, запущены сирены. Эфир телеканалов и местных радиостанций прервет сигнал "Внимание всем". При получении сообщения необходимо минимизировать нахождение на открытой местности: зайти в подъезд, в квартире - отойти от окон. Не покидайте убежище до отбоя полученного сигнала. Все службы приводятся в режим максимальной готовности, чтобы обеспечить вашу безопасность.