Тюменцам объяснили, как работает оповещение при ракетной и беспилотной опасности

Режимы "Ракетная опасность" и "Беспилотная опасность" в Тюменской области пока объявляются ак превентивная мера, официальная информация о потенциальных и реальных угрозах публикуется оперативно в национальном мессенджере "Макс" в каналах губернатора Моора, информцентра правительства региона Тюменской области и РСЧС Тюменской области.
Когда опасность объявляется превентивно, главное - соблюдать спокойствие, алгоритм действий описывается в информационных сообщениях.
В случае реальной опасности атаки ракеты или беспилотников будет организовано смс-оповещение, запущены сирены. Эфир телеканалов и местных радиостанций прервет сигнал "Внимание всем". При получении сообщения необходимо минимизировать нахождение на открытой местности: зайти в подъезд, в квартире - отойти от окон. Не покидайте убежище до отбоя полученного сигнала. Все службы приводятся в режим максимальной готовности, чтобы обеспечить вашу безопасность.
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