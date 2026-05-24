Тюменцы оценили благоустроенные территории, созданные по нацпроекту

В 2026 году в Тюмени кардинально преобразятся три пространства: сквер Депутатов, аллея Молодоженов и площадь Борцов Революции. Это стало возможным в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".



Ремонт обещают закончить к концу года. А пока журналист издания "Тюменская область сегодня" прогулялась по уже благоустроенным объектам и узнала мнение о проведенных работах у местных жителей.

Бульвар Ершова

Новое пространство по проезду Солнечному открылось в 2025 году и сразу привлекло внимание жителей необычной концепцией. Архитекторы обыграли сказку "Конек-Горбунок" нашего земляка Петра Ершова и создали дизайн-проект "На дне морском". Вход в бульвар через огромную пасть Чудо-юда рыбы кита, дальше по бульвару – амфитеатр в стиле скелета чудища, а замыкает композицию китовый хвост. В 2024 году этот дизайн-проект набрал более 24 тысяч голосов тюменцев. Общая площадь благоустроенной территории составила более 17 тысяч квадратных метров.

По словам Марии, которая жила прямо возле бульвара, раньше здесь был пустырь, на котором собачники выпускали побегать своих питомцев.

– Такие прогулочные зоны точно нужны в каждом районе города. Здесь постоянно гуляют дети, мамы с колясками. Есть где посидеть и обычному прохожему, – делится Мария.

Новое общественное пространство находится по проезду Солнечному между улицей Эрвье и проездом Заречным.

– В жару, конечно, здесь сложновато долго находиться – тени нет совсем. И будет здорово, если территорию как-то оградят, потому что с одной стороны – парковка, а с другой – проезжая часть. За детей беспокойно, – рассказывают две молодые мамы.

Парк Константина Лагунова

Новым местом для прогулок обзавелись и жители Восточного округа. В 2024 году здесь обустроили первый в районе парк, площадь которого составила 12 гектаров. Территорию в районе улиц Вишневой, Зоологической и Знаний назвали в честь тюменского писателя Константина Лагунова. Здесь поселились персонажи его сказок – Ромка, Фомка, Артос, Боб Бобыч и другие.

– Здесь раньше болото было. Вечерами сюда старались не соваться. А сейчас столько людей тут гуляет – и молодежь, и детвора, и пенсионеры. В этом плане Тюмень радует – постоянно появляются новые зоны для отдыха и прогулок, – говорит Роман. – Я уже порядка года каждое утро выхожу сюда заниматься на воркаут-зоне. Есть все для занятий физическими упражнениями – и турники, и брусья, и рукоходы. Нас тут каждое утро человек по пять тренируется. Вечером тоже парни приходят упражняться.

А пенсионерка Наталья каждый день в парке нагуливает 10 тысяч шагов.

Сквер Згерского

Территорию на ул. Республики, 29 благоустроили в 2024 году. Ее назвали в честь Леонида Згерского – первого руководителя Тюменской филармонии. В центре сквера установили арт-объект, символизирующий виолончель. На этом инструменте в начале своего творческого пути играл Леонид Мечиславович.

Еще эта зона отдыха сохранила фрагмент первой тюменской мостовой XIX века. Но, по словам часто проходящего мимо сквера Рустама Акрамовича, много лет кроме пары скамеек и памятной таблички здесь ничего не было.

– Сейчас, конечно, красиво. И зелень появилась, и цветы посадили, и музыкальные инструменты поставили. Мне очень нравится! Вечером тут гуляет много молодежи. Замечательная территория, город преображается, – размышляет пенсионер.

– Лет 19–20 назад в этом небольшом скверике был выставочный зал, картинная галерея – можно было посмотреть работы тюменских художников. Потом долго пространство пустовало, – делится Инга Алексеевна, учитель школы № 37. – После ремонта мы с детьми часто сюда приходим: играем на инструментах, загадываем друг другу загадки. Проводим уроки под открытым небом – изучаем окружающий мир, литературу, говорим о тюменских писателях. Счастлива, что в Тюмени появилась такая территория для культурного отдыха и общения.

До 12 июня можно проголосовать за дизайн-проекты территорий, которые благоустроят в 2027 году. Это сквер Депутатов, аллея Молодоженов и площадь Борцов Революции. Отдать голос можно на портале Госуслуг, в чат-боте "Решаем вместе" в мессенджере МАХ или с помощью волонтеров в общественных местах, - сообщает Тюменская область сегодня.