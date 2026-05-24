Ветеринар дал тюменцам советы по уходу за кошками в жаркую погоду

11:22 24 мая 2026
Ветеринар Игорь Волков рассказал тюменцам, как помочь пережить жару кошке. Ведь для них лето может стать настоящим испытанием.

Кошки переносят жару сложнее, чем люди: их нормальная температура тела — 38,5–39 ∘C, а механизмы охлаждения работают не так эффективно.

— Оптимальная температура в помещении для кошки — не выше 25 ∘C. Чтобы создать такие условия, используйте кондиционер или вентилятор, проветривайте комнаты, когда на улице прохладнее, а днем закрывайте шторы, — дает советы Волков.

Обезвоживание — одна из главных опасностей жаркой погоды. Обеспечьте кошке постоянный доступ к свежей прохладной воде. Перейдите на влажные корма — они содержат больше влаги. Перенесите время кормления на утренние и вечерние часы, когда прохладнее, - сообщает Мегатюмень.

