Психолог из Тюмени объяснила родителям, как поддержать ребёнка перед ЕГЭ

Психолог АНО "Центр социальной реабилитации "Тюменский" Надежда Кулева дала рекомендации родителям выпускников. Главное – не повышать давление, а помочь организовать процесс и снизить тревожность.

По словам Надежды Кулевой, фразы вроде "пойдешь в армию" или "будешь жить на помойке" в период подготовки лучше не использовать.

– Давление родителей вызывает у детей раздражение, а оскорбления и угрозы – обиду, тревогу и сопротивление, что никак не способствует эффективной подготовке, – поясняет специалист.

Психолог рекомендует родителям взять на себя роль организатора и поддержки:

Организуйте время и пространство. Ребенок может не знать, с чего начать и сколько времени тратить на предметы. Помогите ему составить план и оборудовать место для занятий. Покажите, что готовиться можно с интересом.

Следите за балансом. Если подросток слишком расслаблен, спокойно поинтересуйтесь, как идет подготовка. Не перекладывайте на него свою тревогу и не нагнетайте обстановку. Если же ребенок перегружает себя в ущерб сну и отдыху – это тревожный сигнал. Поговорите с ним, расскажите о своем опыте сдачи экзаменов и важности отдыха. Перегрузка ведет к эмоциональному выгоранию еще до поступления.

Обсудите план Б. При сильных переживаниях ребенка проговорите, что вы будете делать, если результат экзамена окажется неприятным. Куда можно пойти дальше? Важно видеть все дороги, а не зацикливаться на одном пути.

Не ставьте жизнь в зависимость от ЕГЭ. Экзамен сам по себе не способен выбить семью из колеи. Это делают родители, веря в глобальную катастрофу и транслируя установку: "Не сдашь – ничего в жизни не получится", - сообщает Тюменская область сегодня.