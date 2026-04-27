Уральские чиновники ушли в отпуск, чтобы поработать волонтерами на прифронтовых территориях

В Уральском федеральном округе впервые организовали окружную специальную миссию проекта "Доброслужащий", в состав команды вошли 18 чиновников из разных регионов, все они взяли отпуска, чтобы отправиться на помощь населению и бойцам по всей линии соприкосновения, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области.

В миссии участвует начальник госстройнадзора Главного управления строительства Тюменской области Сергей Василенко, он рассказал, что задачи выполняют разные. Готовили еду и кормили мирное население, восстанавливали кровлю дома, занимались устройством печек-буржуек. Сейчас работают в госпитале - ухаживают за бойцами после тяжёлых ранений и помогают медперсоналу.

"Опасность есть, ведь сапёры на данной территории ещё не работали, поэтому по "зелёнке" не ходим, посторонние предметы не трогаем. Действует принцип, как у сапёров: не ставил - не снимай, не клал - не поднимай", - рассказал Сергей.

Прилёты и выходы, которые слышны, участников миссии проекта "Доброслужащий" не останавливают. Как и БПЛА и выстрелы. По словам Василенко, все это его не отвлекает от работы, так как он понимал, куда и зачем едет и готов к любому повороту событий. "Соприкоснулся с реалиями, увидел, как оно есть на самом деле. Внёс свой вклад, увидел искреннюю благодарность от жителей", - говорит Сергей.