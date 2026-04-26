В 2026 году ужесточат штрафы за борщевик для дачников и аграриев

С 1 марта 2026 года закон в отношении инвазивных растений ужесточается. Теперь уничтожение борщевика владельцем участка — не рекомендация, а обязанность. Как отмечает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина, это решение вызвано масштабом экологической угрозы: растение подавляет местную флору, подрывает эффективность сельского хозяйства и опасно для здоровья людей из-за фототоксичного сока.

Борьба с борщевиком Сосновского переходит в разряд обязательных требований, подкрепленных серьезными административными санкциями для всех категорий собственников земли.

"Владельцы частных земельных участков могут столкнуться с денежными взысканиями в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Должностные лица несут ответственность в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Юридические лица рискуют понести финансовые потери в размере от 400 до 700 тысяч рублей", — поясняет доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Биологические особенности сорняка делают борьбу с ним сложной: одно растение дает десятки тысяч семян, сохраняющих всхожесть годами. По мнению специалистов, победить борщевик можно только при условии многолетних системных усилий, объединяющих механические и химические методы обработки, - сообщает КП-Тюмень.