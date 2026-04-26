С начала 2026 года тюменцы зарегистрировали более 800 объектов индивидуального жилья

С января по март 2026 года тюменцы построили и оформили в собственность 824 индивидуальных жилых дома. Законом, разработанным по инициативе Росреестра, введен принцип "построил – оформи", в соответствии с которым эксплуатировать построенные здания и сооружения можно только после их оформления.

- Сделать это можно с использованием упрощённого порядка оформления прав на бытовую недвижимость (например, в рамках "дачной амнистии"). Также доступны электронные сервисы, помогающие подготовить и направить документы, необходимые для получения соответствующих услуг Росреестра, - рассказали в ведомстве.

Срок кадастрового учета и регистрации прав на бытовую недвижимость в марте составлял 1,5 дня, а в электронном виде – 1,1 рабочих дня.